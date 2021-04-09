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Yunusemreli güreşçiler Antalya'da tecrübe kazandı

Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Güreş Takımı sporcuları, Antalya’nın Kemer İlçesinde düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Kamp Seçmelerine katılarak tecrübe kazandı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Güreş Takımı sporcuları, Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Kamp Seçmelerine katılarak tecrübe kazandı.


Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Güreş Takımı, Antalya Kemer'de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası Milli takım Kamp Seçmelerine 5 sporcu ile katıldı. Seçmelerde grekoromen stilinde güreşen 38 kg'da Doğan Artürk 7 galibiyet elde etti. Artürk, 6. turda üçüncülük - beşincilik maçını kaybederek Türkiye 5.si oldu ve milli takıma seçilmeyi son anda kaybetti. 57 kilogram ise güreşen Enes Aras ise 5 tur geçerek Türkiye 7.si oldu.

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