Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarına yeniden başladı

Yunusemre Belediyespor güreş takımı, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ara verilen antrenmanlarına yeniden başladı. Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde tüm kurallara uyularak yapılan antrenmanda tüm sporcu ve antrenörler ateşi ölçülerek salona alındı, maske ve sosyal mesafe kuralını dikkate alarak antrenman yaptı. Takım, çarşamba ve cuma günü 14.30 - 15.30 arası Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde antrenmanlarını sürdürecek.