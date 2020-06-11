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Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarına yeniden başladı

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle antrenmanlarına yaklaşık 2,5 aydır evde devam eden Yunusemre Belediyespor güreş takımı, normalleşme süreci ile birlikte tüm kurallara dikkat ederek ilk toplu idmanını yaptı.


Yunusemre Belediyespor güreş takımı, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ara verilen antrenmanlarına yeniden başladı. Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde tüm kurallara uyularak yapılan antrenmanda tüm sporcu ve antrenörler ateşi ölçülerek salona alındı, maske ve sosyal mesafe kuralını dikkate alarak antrenman yaptı. Takım, çarşamba ve cuma günü 14.30 - 15.30 arası Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde antrenmanlarını sürdürecek.

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