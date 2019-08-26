Yunusemreli güreşçiler milli takım kampına davet edildi

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Yasin Çakır ve Hamed Navabi İstanbul'da 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak 12 - 13 yaş Grekoromen Milli Takım kampına seçildi. Antrenör Ömer Rona ve Murat Bozkurt sporcuları kutlarken; spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan da başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.