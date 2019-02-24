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Yunusemreli güreşçiler Muğla'da madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Fethiye’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonası’nda 1 altın 3 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Fethiye'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonası'nda 1 altın 3 bronz madalya kazandı.


Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonasında serbest güreş dalında 1 altın, 3 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuları kutlayarak, elde edilen başarının devamını diledi.

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