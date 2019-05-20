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Yunusemreli güreşçiler Muğla'dan madalyalarla döndü

Muğla’da düzenlenen Greko-Romen Güreş U-13 Türkiye Grup Şampiyonası’na katılan Yunusemre Belediyespor sporcuları, şampiyonada 1 altın 6 bronz madalya kazandı.

Muğla'da düzenlenen Greko-Romen Güreş U-13 Türkiye Grup Şampiyonası'na katılan Yunusemre Belediyespor sporcuları, şampiyonada 1 altın 6 bronz madalya kazandı.


Yunusemre Güreş Takımı sporcuları Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Greko - Romen Güreş U-13 Türkiye Grup Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Şampiyonada takım sporcularından Yasin Çakır altın; Enes Aras, Hamed Navabı, Hamza Yüksel, Eyyüp Ali Günyer, Yusuf Çiftçi, Mustafa Öztürk bronz madalya kazandı. Başarılı sporcular, bu skorla Türkiye şampiyonasına katılacak. Sporcularının emeklerinin karşılığını aldığını dile getiren Greko -Romen Güreş Antrenörü Ömer Rona hedeflerinin aynı başarıyı Türkiye şampiyonasında da göstermek olduğunu söyledi; her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti.

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