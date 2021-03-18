Yunusemreli güreşçiler müsabakalar için gün sayıyor

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın bir süredir müsabaka yapamayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Muradiye Spor Salonu'nda yoğun ve hummalı bir çalışma programı ile yeni sezona hazırlanıyor. Antrenman programları hakkında bilgi veren güreş takımı antrenörleri amaçlarının ata sporumuz olan güreşi genç nesillere sevdirmek olduğunu dile getirdi. Antrenörler, pandemi dolayısıyla tüm hijyen kurallara uyarak spor salonunda çalıştıklarını, müsabaka takviminin henüz açıklanmasına rağmen yoğun bir tempo ile antrenmanlarını sürdürdüklerini söyledi.