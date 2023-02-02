Yunusemreli güreşçilerden 3 kupa ve 23 madalya

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen İllerarası Grekoromen Teşvik Turnuvası'nda kupa ve madalyaları topladı.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Manisa'nın ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda organize edilen İllerarası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda fırtına gibi esti. Mavi-beyazlı güreşçiler, U11-U13-U15 kategorilerinde yapılan müsabakalarda toplam 3 kupa ve 23 madalya kazandı. Yunusemreli güreşçiler, Muradiye Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda U11'de 3 altın, 3 gümüşle takım halinde ikinci olurken, U13'te 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu. Başarılı güreşçiler son günde yapılan U15 müsabakalarında da 6 madalya ile takım halinde üçüncü oldu.

Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, güzel bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek, "Bize bu imkanları sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can'a, Ferdi Branşlardan Sorumlu Koordinatör Güliz Onater'e teşekkür ederiz. Çocuklarımıza emek veren değerli hocalarımız Murat Bozkurt, Emrah Güleç, Murat Can, Yakup Kamal ve Hamza Yeter ile iki gün boyunca tüm sporcu antrenör ve misafirlere bizleri ağırlayan Yunusemre Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ederiz" dedi.