İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı

Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası’na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.

Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.


Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası, Antalya'da 17 ülkeden 173 bayan, 370 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Yunusemre Belediyespor Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 70 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İlk uluslararası derecesini elde eden sporcuyu kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Şeyda Nur Çiçek'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.