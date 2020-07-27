Yunusemreli judocu ikizler şampiyonluğu hedefliyor

Yunusemre Belediyespor Kulübünde 4 yıldır judo yapan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Batuhan Küçük geleceğin başarılı sporcuları arasında yerlerini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen ikizler takımlarını en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Sporcuların performansından memnun olduklarını anlatan Takım Antrenörü Orhan Akdemir, kardeşlerin 4 yıldır bu spora gönül verdiğini söyledi. Akdemir açıklamasında, “METEM Lisesi öğrencileri olan ikiz sporcularımız Bünyamin ve Batuhan yaklaşık 4 yıldır judo yapıyor; kulübümüzü de müsabakalarda başarıyla temsil ediyorlar. Manisa il 3.'lüğü elde eden judocularımız gelecek vadeden sporcularımız arasında yer alıyor” diye konuştu.