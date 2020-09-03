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Yunusemreli judocu Ümit Milli Takım kampına davet edildi

Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümit Milli Takım Kampı’na davet edildi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümit Milli Takım Kampı'na davet edildi.


Başarılı sporcular yetiştiren Yunusemre Belediyespor'da judocu Şeyda Nur Çiçek, Ümit Milli Takım Kampına çağrıldı. Trabzon TOHM'da 14 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek kampta Manisa'yı ve Yunusemre Belediyespor'u temsil eden Şeyda Nur Çiçek ile birlikte 33 judocu yer alıyor. Korona virüs pandemisi dolayısıyla sosyal mesafe, hijyen ve belirtilen kurallar doğrultusunda antrenmanlarına başlayan sporcular, yoğun program ile çalışıyor. Genç sporcuyu kutlayan Kulüp Başkanı Arif Alkan, “Şeyda Nur bizleri gururlandırdı. İnşallah sporcumuz uluslararası turnuva ve şampiyonalarda da dereceler alarak, bayrağımızı göndere çeker. Kendisini, ailesini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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