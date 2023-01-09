Yunusemreli judocular 2023'e 18 madalya ile başladı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Ümitler Judo İl Seçmesi'nde madalyaları toplayarak Türkiye Şampiyonası vizesini aldı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, 2023 yılına 18 madalya ile başladı. Mavi Beyazlı ekip, Judo İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ümitler Judo İl Seçmeleri'nde 8 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya ile toplamda 18 madalyaya imza attı. Gösterdikleri performansla alkış alan sporcular, 27-29 Ocak'ta Osmaniye'de yapılacak Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.