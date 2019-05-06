Yunusemreli judocular Ankara'dan derecelerle döndü

Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları, 03 - 05 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara'da 65 ilden bin 40 sporcunun katıldığı Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'na damga vurdu. Şampiyonada bayanlar kategorisinde 36 kg'de Sura Nil Karasu 3., 52 kg'de Ceyda Aydın 3., 57 kg'de Sezin Recepçe 3., 44 kg'de İkranur Durak 5., 52 kg'de Zilan Buzkan 5., 63 kg'de Meriç Onganer 5. olurken; erkeklerde 66 kg'de Abdullah İnci 3., 66 kg'de Cuma Çiçek de 3'üncülük elde etti. Şampiyonada yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını ile getiren Judo Antrenörü Halil Atmaca her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti.