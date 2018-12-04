Yunusemreli judocular başarılarına bir yenisini ekledi

Manisa Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Judo müsabakalarına Yunusemre Belediyespor Judo takımı damgasını vurdu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 29 okuldan, genç erkekler kategorisinde 31, genç kızlar kategorisinde 28 toplam 59 sporcu katıldı. Turnuvada takım sporcuları bayanlarda Kardelen Öztürk 44 kg'de, Şengül Gündüz 48 kg'de birinci, Emine Geçer 48 kg'de, Ayşegül Yanar 52 kg'de, Emine Mihrace Çelen 52 kg'de üçüncü, Sümeyye Kaya 63 kg'de ikinci, Şeyda Nur Çiçek 70 kg'de birinci, Sabriye Baş 70 kg'de ikincilik elde etti. Erkeklerde ise İbrahim Aslan 50 kg'de ikinci, Mustafa Efe Barak 55 kg'de birinci, Kaan Yaroğlu 81 kg'de üçüncü, Yıldıray Arguz 81 kg'de üçüncü, Halil Öger 90 kg'de birinci, Mehmet Alp Seçilmiş +90 kg'de ikinci oldu. Derece alan sporcular 11 - 12 Ocak 2019 tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirilecek turnuvaya katılmaya hak kazandı.