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Yunusemreli judocular başarıya doymuyor

Yunusemre Belediyespor judocuları, Salihli’de düzenlenen Anadolu Yıldızları Grup Müsabakalarında 5 birincilik elde ederek büyük bir başarıya daha imza attı.

Yunusemre Belediyespor judocuları, Salihli'de düzenlenen Anadolu Yıldızları Grup Müsabakalarında 5 birincilik elde ederek büyük bir başarıya daha imza attı.


Yunusemre Belediyespor judo sporcuları Salihli ilçesinde 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenen, 10 ilden 110 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızları Grup Müsabakalarına damga vurdu. Yunusemre Belediyespor Judo takımı 5 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.


Erkeklerde 42 kg'de Alp Çalışkan, 55 kg'de Mustafa Efe Barak, +73 kg'de Halil Öğer birinci olurken; kızlarda ise 32 kg'de Kübranur Gündoğan, 52 kg'de Ceyda Aydın 1., 63 kg'de İlayda Akçagün 2., 57 kg'de Emine Mihrace Çelen ve +70 kg'da Dilara Akdemir 3'üncülük elde etti. Müsabakalarda dereceye giren sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

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