İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunusemreli judocular uluslararası turnuvada kürsüde

Edirne’de düzenlenen 2.

Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Judo Şampiyonası'na katılan Yunusemre Belediyespor'un minik judocuları, toplamda 5 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.


Yunusemre Belediyespor'un minik judocuları, Edirne'de düzenlenen 2.Uluslararası Judo Turnuvası'nda 5 madalya kazandı. Müsabakalarda 26 kiloda Aydın Giray Zeytin gümüş madalyanın sahibi olurken, 30 kiloda Orhan Karasu, 46 kiloda Erdem Topuz, 60 kiloda Canberk Şişmanlar, 48 kiloda Yağmur Türk bronz madalya elde etti. Altyapıya verdikleri önemin meyvelerini almaya devam ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle madalyalarımıza yenisini ekledik. Bizlere bir gurur daha yaşatan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.