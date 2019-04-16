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Yunusemreli judoculardan 2 altın 3 bronz madalya

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları, Balıkesir’de gerçekleştirilen 59 ilden 300 sporcunun katıldığı Ortaokullar Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 2 altın 3 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları, Balıkesir'de gerçekleştirilen 59 ilden 300 sporcunun katıldığı Ortaokullar Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 2 altın 3 bronz madalya kazandı.


Yunusemre Belediyespor judocuları 12-14 Nisan tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Ortaokullar Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katıldı. 59 ilden 300 sporcunun katıldığı şampiyonada bayanlar kategorisinde 48 kg'de Sidar Cihangir, 52 kg'de Ceyda Aydın Türkiye şampiyonu okurken; 57 kg'de Sezin Recepçe, +63 kg'de Irmak Yalınç Türkiye üçüncüsü oldu. Erkekler kategorisinde ise 42 kg'de Alp Çalışkan Türkiye üçüncülüğü elde etti. Şampiyonada önemli dereceler elde ettiklerini belirten Takım Antrenörü Halil Atmaca, Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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