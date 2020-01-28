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Yunusemreli judoculardan 2 madalya

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, Kilis’te yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, Kilis'te yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.


Türkiye Ümitler Türkiye Şampiyonası 24- 26 Ocak 2020 tarihlerinde Kilis'te gerçekleştirildi. 70 ilden 890 sporcunun katıldığı şampiyonada Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcusu Şeyda Nur Çiçek 70 kilogramda şampiyon olarak altın madalya kazandı. 63 kilogramda Sümeyye Kaya da şampiyonada ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım sporcularından Kardelen Öztürk 44 kilogramda 7'nci, Mustafa Efe Barak 55 kilogramda, Enes Pınar 66 kilogramda, Mehmet Alp Seçilmiş de +90 kilogramda 5'incilik elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak yakalanan başarının devamını diledi.

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