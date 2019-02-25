Yunusemreli judoculardan 8 birincilik

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, Manisa Anadolu Yıldızları İl Birinciliği Judo Müsabakalarında 3'ü erkeklerde 5'i kızlarda olmak üzere toplam 8 birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Anadolu Yıldızları İl Birinciliği Judo Müsabakalarında kız ve erkeklerde 8 birincilik elde eden Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, başarıya doymuyor. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Erkeklerde 42 kg'de Alp Çalışkan, 55 kg'de Mustafa Efe Burak, +73 kg'de Halil Öğer birinci olurken; kızlarda 32 kg'de Kübra Gündoğan, 52 kg'de Ceyda Aydın, 57 kg'de Emine Mihrace Çelen, 63 kg'de İlayda Akçagün, +63 kg'de Dilara Akdemir birinciliği kimseye kaptırmadı. Yunusemreli judocular, 7-9 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.