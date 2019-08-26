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Yunusemreli kadınlar kurslara yoğun ilgi gösteriyor

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören yaklaşık 800 kursiyer yaz aylarını dolu dolu geçiriyor.


Yunusemre Belediyesi'nin, hanım lokallerinde kadınların yaz aylarını en güzel şekilde değerlendirmesi amacıyla açtığı kurslar yoğun ilgi görüyor. Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursularında birçok branşta kurs verilirken; yaklaşık 800 kursiyer hem yeni hobiler ediniyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunma fırsatı yakalıyor. Spor, iğne oyası, ahşap boyama, takı tasarım, bilgisayar, dikiş, okuma yazma gibi kurslardan yararlandıklarını dile getiren kursiyerlerden Gülizar Düzgün, bu projede emeği olan herkese teşekkür etti. Düzgün, “Ben bilgisayar eğitimi alıyorum. Çok memnunum. Kurs sonunda alacağım sertifika aldıktan sonra iş başvurularında bulunacağım” diye konuştu.

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