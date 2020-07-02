Yunusemreli kadınlar yeniden spora başladı

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar lokalinde tüm hijyenik kurallara dikkat ederek spor kursları yeniden başladı. Antrenörlerin eşliğinde Hanımlar Lokalinde fitness, plates, zumba, ağırlık ve aerobik çalışmaları yapılıyor. Lokalde pazartesi fitness, çarşamba zumba cuma günü de ağırlık ve aerobik çalışması yapılıyor.