Yunusemreli kardeşlerin spor sevgisi

Yunusemre Belediyespor Kulübünün U15 Futbol Takımı antrenörü olan Serkan Gaşi'nin Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi isimli çocukları da kulübün farklı branşlarında sporla ilgileniyor. Gaşi kardeşlerin en büyük hedefi ise branşlarında başarılı olmak.

Daha önce profesyonel futbolcu olan, şu anda Yunusemre Belediyespor Kulübü futbol altyapı U15 antrenörlüğünü yapan Serkan Gaşi, çocuklarına da sporu sevdirdi. Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi kardeşler farklı spor dallarıyla ilgileniyor. Kardeşlerden 2010 doğumlu olan Semine Nisa tekvando sporu yaparken; 2014 doğumlu Abdurrahman Gaşi de futbol altyapı takımında futbol oynuyor. Baba Serkan Gaşi çocuklarının sporla ilgilenmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Kendim yıllarca profesyonel futbol oynadım. Kızımız ve oğlumuzun sporu seçmesi ailece bizleri çok mutlu etti. Yunusemre Belediyespor'da spor yapmaktan çok mutlular. İnşallah gelecekte de bu yolda başarıyla ilerlerler.” dedi. Semine Nisa ve Abdurrahman Gaşi de hedeflerinin branşlarında başarılı bir sporcu olarak hayatlarını devam ettirmek olduğunu dile getirdi.