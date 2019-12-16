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Yunusemreli kuşak güreşçilerinden 3 madalya

Yunusemre Belediyespor Kulübü kuşak güreşi sporcuları, Antalya’da yapılan Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü kuşak güreşi sporcuları, Antalya'da yapılan Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.


Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'na 32 ilden 400 sporcu katıldı. Şampiyonada Yunusemre Belediyesporlu sporcular 3 madalya kazandı. Sporculardan 63 kg'de Eymen Türe bayanlar kategorisinde 2., erkekler kategorisinde ise 90 kg'de Alper Beğer, 100 kg'de Samet Oktay 3. oldu. Elde edilen başarının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Antrenör Halil Atmaca her zaman sporcuların destekçisi olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti.

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