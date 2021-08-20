Yunusemreli meclis üyelerinden çevre duyarlılığı

Yunusemre Belediyesi Meclisi'nde grubu bulunan partilerin meclis üyeleri, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bağyolu Göletinin etrafında çöp topladı. “Temizliğin siyaseti olmaz” diyen meclis üyeleri bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Yunusemre Belediyesi Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis Üyeleri, anlamlı bir etkinlikle çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Belediye Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri Osman Çimenoğlu, İsmet Akçay ve İhsan Akyel ile Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu Üyeleri Mehmet Ersoy, Gülbahar Akyıldız ve Bülent Mersinli, “Temizliğin siyaseti olmaz” diyerek Bağyolu Göleti'nin çevresini temizledi. Bu örnek çalışma takdir toplarken atıklardan dolayı oluşabilecek tehlikelere karşı da vatandaşlar uyarıldı. Çevre temizliği konusunda herkese görev düştüğüne dikkat çeken meclis üyeleri bu konuda duyarlı olunması gerektiğine atıfta bulundu.

Yunusemre Belediyesi MHP Meclis Üyesi Osman Çimenoğlu, “Farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Temizliğin siyaseti olmaz sloganı ile MHP, CHP, AK Parti ve İyi Parti Meclis üyelerimiz ile alanda çöp toplayacağız. Bütün kuruluşlardan destek alarak bu tür projeleri devam ettireceğiz.” derken, Yunusemre Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Gülbahar Akyıldız da, “Çevremizi temiz tutup farkındalık oluşturmak için buradayız. Her önüne gelen dışarıya şişelerini atıyor. Bu da orman yangınlarına sebep olabiliyor. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutup yeşilimizi koruyalım.” şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İsmet Akçay, “AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti Meclis Üyesi arkadaşlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde düzenli olarak temizlik yapıp insanlara ve Türkiye'ye örnek olmak amacıyla bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuşurken, Yunusemre Belediyesi CHP Meclis Üyesi Bülent Mersinli ise şunları söyledi: “Yunusemre Belediyesi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin meclis üyeleriyle bir farkındalık oluşturalım dedik. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması lazım. Çocuklarımıza geleceği daha güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor.”