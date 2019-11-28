Yunusemreli minikler ağız sağlığının önemini öğrendi

Yunusemre Belediyesi Barbaros Mahallesi Hanımlar Lokali'nde eğitim alan minikler ağız bakımının önemini düzenlenen etkinlik ile öğrendi.

Barbaros Mahallesi Hanımlar Lokali'ndeki çeşitli kurslarda öğrenim gören kursiyerlerin çocukları düzenlenen etkinlik ile ağız sağlığının önemini kavradı. 3-6 yaş arası çocukların katıldığı etkinlikte minikler Ağız Diş Sağlığı Haftasında dişlerini nasıl korumaları gerektiğini öğrendi. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlenen etkinlikte minikler öğretmenleri Merve Nur Karakaya eşliğinde eğitici materyaller yaparak diş bakımını öğrendiler. Etkinliğin önemine dikkat çeken Karakaya, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti. Karakaya, “3-6 yaş arasındaki çocuklarımızın eğitimleri devam ediyor. Çocuklarımıza burada oyunlar ve etkinlikler düzenleyerek motor becerilerinin gelişimine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın alışkanlıklar kazanması için de Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliğimiz kapsamında miniklerimize ağız sağlığının önemini anlattık” diye konuştu.