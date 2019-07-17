Yunusemreli minikler cimnastik yapıyor

Yunusemre Belediyespor'un düzenlediği yaz spor okulları kapsamında düzenlenen cimnastik kursunda çocukların fiziki ve sosyal gelişimine katkı sağlanıyor.

Çocukların yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla Yunusemre Belediyespor Kulübü tarafından bu yıl da açılan yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Birçok branşta açılan kurslar arasında yer alan cimnastikte 2006-2014 doğumlu çocuklar spor yapıyor. Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde verilen eğitimde cimnastiğin çocukların özellikle fiziksel gelişimi üzerindeki faydalarına değinen cimnastik Hocası Sevinç Ayşıl Karasu, bu sporun önemine değinerek, “Haftanın 2 günü öğrencilerimize cimnastik eğitimi veriyoruz. Sporun her türküsü faydalı ancak cimnastik özellikle küçük yaşlarda başlanıldığında el ve kol koordinasyonu ve esneklik kazanılmasında oldukça etkin bir spor. Bu spora ilgi her geçen gün artıyor. Öğrencilerimizin ilgisi bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Cimnastik yapmayı çok sevdiğini dile getiren sporculardan Doğa Sarıaslan ise bu eğitimin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.