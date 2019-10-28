Yunusemreli minikler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Mehmet Çerçi, özel Manisa Yunusemre Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı programına katılarak miniklerin bayram coşkusunu paylaştı.

Mehmet Çerçi, özel Manisa Yunusemre Anaokulu öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı kutlama programına katıldı. Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Çerçi'nin yanı sıra Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Anaokulu Müdürü Ayşe Berrin Bayram, MAYEB A.Ş Genel Müdürü Mustafa Gürler, veliler katıldı.

Minik öğrenciler okudukları şiirler ve gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bırakırken; veliler de çocuklarının güzel anlarını fotoğraflamayı unutmadı. Büyük beğeni toplayan programda öğrencilere seslenen Başkan Çerçi Cumhuriyet Bayramı'nın önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Çerçi, “Şehitlerimizin kanları üzerine kurulmuş olan bir milletin yeniden dirilişidir cumhuriyet. Bir devletin yeniden hayat buluşudur. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadele neticesinde elde ettiği büyük zaferin sonucudur. Atalarımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi, aynı hassasiyet ve fedakarlıkla koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve milletle anıyor; Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.