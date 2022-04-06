Yunusemreli minikler fidan dikti

Yaptığı çalışmalarda gelecek nesilleri önceleyen Yunusemre Belediyesi, bünyesinde hizmet veren çocuk kültür ve sanat merkezlerinde eğitim alan yaklaşık yüz öğrenci için fidan dikim etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik ile yeşil çevre yolunda minik eller fidanlarını toprak ile buluşturdu. Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının yemyeşil bir Yunusemre olduğunu belirtti. Başkan Çerçi, “Yaptığımız her projede ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı gözetiyoruz. Onlara yemyeşil bir Yunusemre bırakmak, çevre bilinci aşılamak istiyoruz. Düzenlenen etkinlik ile çocuklarımızın da artık dikili bir ağacı oldu” diye konuştu.