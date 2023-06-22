Yunusemreli minikler havuzla buluştu

Yunusemre Belediyespor'un 15 branşta açtığı yaz spor okulu, ilk günden yoğun ilgi görüyor. Çocukların yaz tatilinde sporu severek öğrenmelerini amaçlayan mavi-beyazlı kulüp, yüzmede açtığı kursun ilk eğitimlerini vermeye başladı. 5-13 yaş grubunda uzman eğitimler eşliğinde start alan kurslar, eylül ayına kadar devam edecek. Yüzme kursları, Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri ve CBÜ Kampüsü'nde haftanın üç günü gerçekleşiyor. Kurslara olan ilgiden memnun olduklarını belirten Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş, kayıtların Yunusemre Belediyesi'nde devam ettiğini söyledi. Yaz spor okulları ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini kaydeden Aytaş, "Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasında bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" diye konuştu.