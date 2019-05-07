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Yunusemreli minikler kep attı

Yunusemre Belediyesi Uncubozköy Gündüz Bakım Evi, Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri ‘Yıl sonu gösterisi’ düzenledi.

Yunusemre Belediyesi Uncubozköy Gündüz Bakım Evi, Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri ‘Yıl sonu gösterisi' düzenledi. Oynadıkları oyun ve gösterilerle kendilerine hayran bırakan minikler kep atma töreninde heyecanlarını aileleriyle paylaştı.


Yunusemre Belediyesi Uncubozköy Gündüz Bakım Evi, Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı sonunda mezuniyet heyecanı yaşadı. Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen geceye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, öğretmenler, idareciler ve miniklerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda minik öğrenciler öğretmenleri nezaretinde sergiledikleri danslarla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Gösterilerin ardından öğrencilere başarı belgeleri Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel tarafından verildi. Kep atma heyecanı yaşayan miniklerin aileleri de bu heyecana ortak olurken; çocuklarının bu özel anını fotoğraflamayı unutmadı.

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