Yunusemreli muhtarlar Çanakkale'yi gezdi, Şehzadeler'in muhtarları ise İstanbul'a gidecek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, Şehzadeler'de görev yapan muhtarları yemekte misafir edip İstanbul gezisi düzenleyeceklerini müjdelerken; Yunusemreli muhtarlar ise Yunusemre Belediyesinin organizasyonu ile Çanakkale gezisi gerçekleştirdi.

Muhtarlar Günü, ülke genelinde olduğu gibi Manisa ve ilçelerinde de kutlanıyor. Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesi, muhtarları yemekte misafir ederken; Başkan Ömer Faruk Çelik, ilçedeki muhtarlara İstanbul gezisi müjdesi verdi. Yunusemre Belediyesi ise Muhtarlar Gününde ilçedeki muhtarları Çanakkale gezisinde ağırladı.

Başkan Çelik'ten muhtarlara gezi müjdesi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle ilçede görev yapan muhtarları yemekte misafir etti. Mahalle muhtarlarını misafir eden Başkan Çelik'e Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Bilal Demir, Haşim Yener Bilir, Fatih Baybatur ve daire müdürleri de eşlik etti. Hep birlikte yenen yemeğin ardından bir teşekkür konuşması yapan Şehzadeler Muhtarlar Dernek Başkanı Şeref Ocaklıgil, "Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü hepimize kutlu olsun" dedi.

"Mahallelerdeki gören gözümüz, duyan kulağımızsınız"

Daha sonra muhtarlara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Halkımızın tercihi ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir unvan taşımakta olup, aynı zamanda bir o kadar da ulvi bir görevi üstlenmektedirler. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bizler belediye çalışmalarımızda muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Yerel yönetimlerde sizler bizim, elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz." diye konuştu.

Şehzadeler'de birlik beraberlik içerisinde bir aile sıcaklığıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Omuz omuza gönül gönüle bir fazla ne yapabiliriz gayreti ve heyecanı içerisinde bugüne kadar geldik. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah sağlık ve afiyet içerisinde bundan sonraki görev süremizde de aynı anlayışla halkımıza hizmetlerimizi götürebilmeyi nasip etsin." dedi.

Muhtarlar İstanbul'u gezecek

Başkan Çelik muhtarlara yönelik daha önce gerçekleştirdikleri kültür gezilerine bir yenisini daha ekleyeceklerinin müjdesini de verdi. Başkan Çelik, "12 Kasım'da muhtarlarımızı İstanbul gezisine götüreceğiz. Muhtarlarımız İstanbul'da bir gece de konaklayarak, güzel bir kültür gezisi yapacaklar. Tüm Muhtarlarımızı bu gezimize davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken Başkan Çelik konuklarına küçük birer hediye takdim ederek uğurladı.

Yunusemreli muhtarlar Çanakkale'yi gezdi

Yunusemreli muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Çanakkale'yi ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen gezide muhtarlar, Türk'ün dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösterdiği toprakları gezdi, duygu dolu anlar yaşadı.

Yunusemre Belediyesi 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çanakkale gezisi düzenledi. Muhtarların katıldığı gezide Kültür İşleri Müdürü Ahmet Sak, Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Aksoy muhtarlara eşlik etti. Gezi, Tarihe Saygı Parkında başladı. Rehber İsmail Örsçüler ziyaretçilere Çanakkale Savaş tarihini anlattı. Çamburnu Kalesi, Ağadere Şehitliği, Dur Yolcu, Kilitbahir Kalesi, Mecidiye, Namazgah, Rumeli, Hamidiye Tabyası, Havuzlar Şehitliği, Soğanlıdere Vadisi, Şahindere Şehitliği (Efeler), Alçıtepe, Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, Şehitler Abidesi, (Motto, Ertuğrul, Tekke, İkiz, Pınariçi, Anzak, koyları) Kanlısırt, Tüneller, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Kemaliye'yi gezen muhtarlar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Duygu dolu anlar yaşayan muhtarlar kendilerine bu imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yerel yönetimlerin yapı taşı olan muhtarların gününü kutlayan Belediye Başkanı Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımız yerel demokrasimizin mihenk taşlarından biri, hizmetin vatandaşa sunulmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Bu anlamda onları önemsiyor, onların sorunlarını en aza indirmek için mesai harcıyoruz. 63'ü kırsal olmak üzere ilçemizde bulunan 87 mahallemizde muhtarlarımızla uyum içerisindeyiz. Bu vesile ile başta ilimiz olmak üzere mahallesinde devletimiz ve halkımız arasında önemli bir görevi yerine getiren tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Bu anlamlı günde muhtarlarımız için kurtuluş destanımızın yazıldığı Çanakkale gezisi düzenledik” diye konuştu.