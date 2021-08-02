Yunusemreli öğrenciler gitar çalmayı öğreniyor

Yunusemre Belediyesi, düzenlediği yaz kursları ile öğrencilerin kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Pek çok branşta düzenlenen kurslara çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gitar kursuna katılan kursiyerler de eğlenerek öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Amaçlarının çocuklara müziği sevdirmek olduğunu belirten Gitar Öğretmeni Ümmet Şahan, kursun sonunda çocukların aldıkları müzik temelinin üzerinden kendilerini daha rahat geliştirebileceklerini belirtti. Şahan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu an çocuklarımız çok heyecanlı. Yaşları küçük olduğu için oyunlara bağdaşık bir eğitim sistemi üzerinden çalışıyoruz. Ritimleri öğretiyoruz. Bu kursumuz çocuklarımız için ilk önce aktivite oluyor. Burada hem yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hem de çocuklarımıza müziği sevdirmeye çalışıyoruz. Burada bir temel atıyoruz. Bu temelin üzerinden çocuklarımız ilerleyen yıllarda kendilerini daha rahat bir şekilde geliştirebilecekler” diye konuştu. Kursiyerlerden 7 yaşındaki Çınar Yüksel da duygularını şu sözlerle anlattı: “Gitar çalmayı öğreneceğim için çok mutluyum. Burada ritimleri öğreniyoruz. Gitar çalıyoruz. Yunusemre Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.”