Yunusemreli öğrenciler YEGEM ile sınavlara hazırlanıyor

2018-2019 eğitim öğretim yılı başında Çağatay Uluçay İlkokulunun karşısında hizmete giren Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezinde (YEGEM) eğitim gören bine yakın öğrenci, iyi bir lise veya üniversitede eğitim almak için sınavlara hazırlanıyor. Uzman öğretmenler eşliğinde düzenlenen kurslarda öğrenciler hafta içi ve hafta sonu eğitim görüyor. Merkezde eğitim alan öğrenciler hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; bu tür merkezlerin sayısının da arttırılmasını istiyor. Öğrencilerden Emre Türkyılmaz, “Buraya ilk geldiğimde kimseyi tanımadığım için çekiniyordum. Sonra hocalarımız ve müdürümüzün ilgisi, verilen nitelikli eğitimle hedeflerime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Eksik olduğumuz konuları çözerek amaca ulaşacağımıza inanıyorum. Buradaki öğretmenlerimiz birebir sorular anlamında bizlere yardımcı oluyor” dedi.

YEGEM'de öğretmenlerinin katkısıyla hayallerine kavuşacağına inandıklarını belirten Ayşegül Beyza Eroğlu, "Yeni açılan bir yer olmasına rağmen çok köklü bir yer gibi çalışıyor. Öğretmenlerimiz çok sıcak davranıyor. Bizlere değer verilmesi bizleri de gururlandırıyor” diye konuştu.