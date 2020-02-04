İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı’nı 27-15 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı'nı 27-15 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.


Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı ligin ilk maçını Spil Basketbol Takımı ile yaptı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta Mavi-Beyazlı Takım, rakibini 27-15 skorla mağlup etti. Lige galibiyetle başlayan Yunusemreli potanın sultanları moral kazandı. Yunusemre U12 takımı grupta Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.