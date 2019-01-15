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Yunusemreli satranç sporcusu iki turnuvanın da şampiyonu oldu

Yunusemre Belediyesporun milli sporcusu Alp Buğra Ünlü, satrançta şampiyon oldu.


Yunusemre Belediyespor satranç sporcusu Alp Buğra Ünlü, katıldığı iki turnuvaya da damga vurdu. Başarılı sporcu, 12 Ocak Cumartesi günü yapılan Hızlı Satranç İl Birinciliği turnuvasında birinci olurken; ertesi gün düzenlenen Manisa Yıldırım Satranç İl Birinciliğini de kazanarak büyük sevinç oluşturdu. Hızlı ve Yıldırım satranç turnuvalarını kazanan sporcu, Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası için de hazır olduğunu gösterdi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarılı sporcu ve hocasını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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