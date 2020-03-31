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Yunusemreli sporcular çalışmalarına evde devam ediyor

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısı kulüp sporcularının çalışmalarına evde devam ettiklerini dile getirdi.

Alkan, salgının bir an önce önlenebilmesi için tüm vatandaşlardan açıklanan uyarıları dikkate almalarını istedi.


Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs dolayısıyla kulüp olarak tüm branşlarda toplu çalışmalara ara verdiklerini, ancak antrenörlerin denetiminde çalışmaların evden video konferans ile devam ettiğini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri tehir etme kararının ardından futbolculara da izin verdiklerini belirten Alkan, "Futbol branşında da TFF'nin açıklayacağı yeni maç takvimine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbol takımızı tesislerimizde tekrar toplayıp, hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknik ekibimiz izin dönemlerinde oyuncularımızın takiplerini sürdürüyor. Sporcularımız teknik ekibimizin hazırlamış olduğu antrenman programlarıyla çalışmalarına devam ediyor. En büyük temennimiz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu süreçten en kısa sürede kurtulmasıdır. Bunun için de yapılan uyarıları dikkate almalı, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız” dedi.

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