Yunusemreli sporcular valilik kupasında 11 madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor Badminton Takımı, Valilik Kupası'nda 11 madalya alarak başarılı bir sonuca imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet programında yer alan Manisa Valilik Kupası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada Yunusemre Belediyespor Kulübü Badmintoncuları kız ve erkeklerde küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarıştı. Yunusemreli badmintoncular turnuvayı 4 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek 11 madalya ile tamamladı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuları başarılarından dolayı kutlarken; elde edilen başarıların mutluluk ve gurur verdiğini söyledi.