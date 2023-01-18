Yunusemreli taekwondocu Şahin Çelebi Türkiye 3'ncüsü oldu

Yunusemre Belediyespor'un taekwondocusu Şahin Çelebi, Konya'da yapılan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 87 kiloda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un sporcusu Şahin Çelebi, Türkiye 3'üncüsü olmayı başararak milli formayı giymeye hak kazandı. Çok mutlu olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz, emeklerin karşılığını almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. 72 ilden, 745 kulüp ve 2 bin 47 sporcunun katılım gösterdiği büyük organizasyonda madalya kazanmanın önemine dikkat çeken Aydeniz, "Birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele ederek kürsüye çıkmayı başardık. Bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederim. Sporcumuz Milli Takımımız adına Turkish Open ve Presedent Cup'ta yarışacak. Manisamız'a hayırlı olsun" dedi.