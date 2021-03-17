Yunusemreli taekwonducular çalışmalarını sürdürüyor

Yunusemre Belediyespor Taekwondu Takımı sporcuları, haftada 5 gün antrenörleri gözetiminde tüm hijyenik kurallara uyularak antrenmanlarına devam ediyor. Takım Antrenörü Zekai Demir sporcuların yeni sezona sabırsızlıkla hazırlandıklarını dile getirerek çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Demir açıklamasında, “Sporcularımız kurallara uygun olarak çalışmalarına azimle devam ediyor. Muradiye Aile Yaşam Merkezi, Güzelyurt ve Toki-2'deki salonlarımızda sporcularımızı gruplar halinde çalışmalara alıyoruz. İnşallah normalleşme ile birlikte 2020-2021 sezonunda yapılacak olan ilk şampiyonada da Yunusemre Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonalarında dereceler yaparak, millî takıma sporcular kazandırmak. Ayrıca Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak için mücadele edeceğiz. Bize çalışmalarımızda için destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan'a, bizlere imkanlarını sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.