Yunusemreli tekvandocular üst kuşağa terfi etti

Yunusemre Belediyespor'un düzenlediği tekvando kuşak sınavı, büyük coşku ve heyecana sahne oldu.

Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, düzenlenen kuşak sınavıyla bir üst kuşağa terfi etti. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda organize edilen kuşak sınavında Akgedik şubesinden 41, Muradiye ve Güzelyurt şubelerinden 30 olmak üzere toplamda 71 sporcu ter döktü. Sınav komisyonluğunu antrenörler Serap Aydeniz, Zekai Demir ve Eren Şerifler yaptı.

Yoğun katılımın olduğu sınava sporcu velileri büyük ilgi gösterdi. Sınavı Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Genel Koordinatör Güliz Onater ve AK Parti Akgedik Mahalle Temsilcisi Suat Çakır da izledi. Törende konuşan Kulüp Başkanı Arif Alkan, son Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan tekvando milli takımının başarılarıyla gurur duyduklarının altını çizerek, geleceğin Merve Dinçelleri ve Hakan Reçberlerini yetiştireceklerini kaydetti. Alkan, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, sporun her branşına büyük destekler veriyor. Bu kıymetli desteklerle tekvando branşında başarılar elde ettik. Aynı zamanda da topluma faydalı bireyler yetiştirdik. İnşallah bu gençlerimiz içinden yeni Merve Dinçeller, yeni Hakan Reçberler çıkacak. Sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Sözlerinin sonunda çocukların gösterdiği özverinin spor ve eğitim başarısına ortak katkı sağlayacağına da dikkat çeken Alkan, tüm sporcu velilerine gösterdikleri ilgi ve fedakarlıktan ötürü teşekkür etti.