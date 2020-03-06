Yunusemreli veliler Türkiye rekoru kırdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ‘Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında yeni bir Türkiye rekoru kırıldı. Daha önce Manisa'nın bir diğer ilçesi olan Salihli'ye ait olan bir günde toplanan 1477 ünite kan bağışı rekorunu Yunusemre ilçesi kırdı. İlçedeki 55 okul için 13 okulda düzenlen kan bağışı kampanyasında toplanan bin 843 ünite kan bağışı yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

'Manisa sana kanım feda' Projesinde Yunusemre ilçesinde bulunan 55 okul için toplu kan bağışı etkinliği düzenlendi. İlçedeki 13 okulda kurulan kan alma merkezlerine öğrenci velileri adeta akın ederek kan bağışında bulundu. Toplu kan bağışı törenine Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal katıldı.

Ülke genelinde milli eğitim müdürlüklerinin düzenlediği etkinlikler ele alındığında 1477 üniteyle Salihli'ye ait olan Türkiye rekoru bin 843 ünite ile Yunusemre ilçesine geçti.

İlçedeki TOKİ İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Taytanlı İlhan İlkokulu, Muradiye Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, Çağatay Uluçay İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Cemal Ergün İlkolkulu, 8 Eylül Kemal Neşen Dömekeli İlkokulu ve Hatice Görgülü İlkokulu olmak üzere toplam 13 okula kan alma merkezi kuruldu. Sabah başlayan etkinlik akşam 19.00'a kadar devam etti.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Spor Salonunda yapılan kan bağışı etkinliğine katılan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, “Manisa olarak bir kez daha Türkiye rekor kırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl da Türkiye rekoru Manisa'nın ilçelerinden Salihli'de kırılmıştı. Bu yılda Yunusemre ilçesinde kırıldı. Kan bağışında Türkiye rekorları Manisa sınırları içerisinde sürekli kırılmasından dolayı ayrıca mutluyuz. Destek olan, kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum. Nisan ayında Salihli'de yapılacak olan kan bağış kampanyasında yeni bir rekor için çalışmalara başladık” dedi.