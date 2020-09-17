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Yunusemreli voleybolcular çalışmalarına devam ediyor

Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor.


Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcuları antrenörleri gözetiminde belirlenen program dahilinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, “Pandemi sürecinde salonlar kapalı olduğundan Yunusemre Belediyespor voleybol takımı olarak çalışmalarımıza gruplar halinde 19 Mayıs Stadyumu'nda devam ediyorduk. Çalışmalar kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık şeklinde devam ediyordu.”dedi.


Normalleşme ile salonların açılmasına çok sevindiklerini ifade eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, “Salonların açılma kararı ile sporcularımızın ateş ölçümü yapıldıktan sonra tüm hijyen kurallarına uyarak salonda da çalışmalarımıza başladık. Sporcularımızı planlama dahilinde gruplar halinde çalışmalara alıyoruz. Bu arada önümüzdeki sezonda liglerle ilgili alınacak kararları da bekliyoruz. Bize çalışmalar için destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan'a, bizlere imkanlarını sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz ”dedi.

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