Yunusemreli voleybolcuların hedefi şampiyonluk

Voleybol Bölgesel Amatör Ligde müsabakalar 10 Haziran'da başlayacak. Yunusemre Belediyespor bayan voleybol takımında kaptan Ece Dirlikli haftanın 5 günü çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Takım olarak sıkı ve yoğun bir çalışma programımız var. İnancımız tam ve şampiyonluk istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için de aralıksız çalışıyoruz. İnşallah bu hedefe ulaşarak Yunusemre Belediyespor'u profesyonel lige taşımak istiyoruz. Bizlere her türlü desteği veren belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve kulüp başkanımız M. Arif Alkan'a çok teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.