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Yunusemre'nin 5 mahallesinde yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Gülbahçe, Kayapınar, Evrenos, Bostanlar ve Muradiye mahallelerinde yol bakım-onarım çalışması yaptı.


Yunusemre Belediyesi yaz aylarında yol bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. Gülbahçe, Kayapınar, Evrenos, Bostanlar ve Muradiye mahallelerinde yol bakım-onarım çalışması yapan Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evlerine, tarlalarına ulaşımını kolaylaştırdı. Belirli bir program dahilinde stabilize yolların bakım ve onarımına devam ettiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gülbahçe, Kayapınar, Evrenos, Bostanlar ve Muradiye mahallelerimizde bulunan stabilize yollarımızın bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Sezon süresince belirli bir program dahilinde ihtiyaç olan yollarımızda onarım çalışmasını sürdüreceğiz.”

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