Yunusemre'nin 'Evde Sağlık Hizmeti' yaralara ilaç oluyor

Yunusemre Belediyesi, evde muayene hizmeti ile çeşitli nedenlerle sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşlara yardım ediyor. Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde bulunan 1 doktor, yardımcı sağlık personeli, hemşireler ve evde bakım hizmeti ekibi hastaların muayenesi başta olmak üzere ilaçlarının yazılması, tedavilerinin yapılması gibi ayaktan sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu çalışma ile hastaneye gidemeyecek durumda olan engelli, yalnız yaşayan ya da dışarı çıkamayan hastaların evde muayenesinin yapıldığını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Özellikle engelli, yalnız yaşayan, evden dışarı çıkamayan hastalara hizmet vermek amacıyla vatandaşlarımızdan evde hekim muayenesi gerektiren durumlarda bizlere ulaşmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız pansuman, reçete yazımı, evde bakım durumlarında 444 8 211 nolu çağrı merkezinden bize ulaşabilir. Vatandaşlarımızın yardımına koşup onların sesi oluyoruz. Tüm ekiplerimiz ile her daim onların hizmetindeyiz”