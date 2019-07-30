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Yunusemre'nin imar planları görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi'yi ağırladı. Manisa'nın imar planlarıyla ilgili çalışmaların geldiği nokta ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, şehrin yıllardan beri yapılmayan ve kanayan yarası haline gelen imar sorununun çözüme kavuşturulması için yoğun çalışma içerisinde olunduğu vurgulandı.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve Hakan Yılmazbaş ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ramazan Burak Aslay da hazır bulundu. Manisa'da yılların sorunu olan ve kanayan yara haline gelen imar planlarının masaya yatırıldığını belirten Başkan Ergün, hedeflerinin en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak, Manisa'ya nefes aldırmak olduğunu söyledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, üç belediyenin en iyi sonucu ortaya çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

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