Yunusemre'nin küçük sultanları Marmaris'te şampiyon

Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, kamp yaptığı Marmaris'te düzenlenen turnuvada birinci oldu.

Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, 21-25 Haziran tarihleri arasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kamp turnuvasında birinci oldu. Mavi-beyazlılar, ortaya koyduğu performansla alkış alırken, turnuva sonunda madalya ve plaketle ödüllendirildi. Organize edilen kampta bol bol hazırlık maçları oynayıp kondisyon depolayan Yunusemreli kızlar, 2023-24 sezonunda Manisa şampiyonu olup Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil etmek istiyor. Kulübün Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, Marmaris'te verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Sporcuları geleceğe hazırladıklarını kaydeden Çarıkçı, "Marmaris'te küçük ve minik yaş grubu sporcularımızdan oluşan takımlarımızla fiziksel, zihinsel ve tekniksel açıdan harika bir kamp geçirdik. İstanbul ve İzmir takımlarıyla oynadık. Edindiğimiz tecrübelerle yeni sezona umutlu giriyoruz. Türk voleyboluna yeni yetenekler kazandırmanın yanı sıra katıldığımız turnuva ve liglerde başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Her daim yanımızda olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve sporcu velilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.