Yunusemre'nin küçüklerinden 10 madalya

Yunusemre Belediyespor'un küçük judocuları, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği'nde 10 madalya kazanarak Türkiye Birinciliği Finalleri'nde Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyesporlu judocular başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılına iyi bir başlangıç yapan Mavi Beyazlı judocular, küçükler kategorisinde de madalyaları topladı. Yunusemreli küçük judocular, Spor Genel Müdürlüğünce 26 - 27 Nisan'da Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği'nde 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Müsabakalarda 40 kiloda Eda Su Tekin, 30 kiloda Oğuzhan Uygun, 46 kiloda Erdem Topuz ve 50 kiloda Poyraz Çakal birinci olurken, +60 kiloda Batuhan Taşkıran ikinci, 28 kiloda Rabia Tekin, 30 kiloda Aydın Giray Zeytin, 46 kiloda Hüseyin Yasin Yerkazanoğlu, 48 kiloda Yağmur Yıldırım ve 52 kiloda Yağmur Türk üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular, haziran ayında Uşak'ta yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'nde Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Judo altyapısındaki verimliliğin kendilerini mutlu ettiğini belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarıların devamını diledi.