Yunusemre'nin kursları büyük ilgi görüyor

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Güzelyurt Mahallesi'nde hizmet veren Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde pek çok alanda birbirinden farklı kurslar düzenleniyor. Seramik, çini, soğuk porselen, moda tasarımı, halk oyunları, satranç, çocuk korosu, pilates, cimnastik, kaligrafi, yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe eğitimi, kreş, matematik ve tekvando kursunun yer aldığı merkezi, Basın ve Yayın Müdürü Musa Dirik ile birlikte ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlere Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin selamını ileten Sak, yeni kayıt döneminde talepler doğrultusunda farklı kurslar da açacaklarını söyledi. Kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler ise Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.