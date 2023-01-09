Yunusemre'nin 'Meydan Projesi'ne bir eser daha

Yunusemre Belediyesi'nin Meydan Projesi dahilinde yer alan binalardan biri olan Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. İçerisinde Bilişim ve Teknoloji Merkezi, Millet Kıraathanesi, Geleneksel Türk-İslam Ahşap Eserleri Müzesi ve Çok Amaçlı Salonun yer aldığı Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi'nin 80 milyon TL'ye mal olacağı öğrenildi.

Gençlerin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan Yunusemre Belediyesi, onlar için güzel bir proje hazırladı. İçerisinde Bilişim ve Teknoloji Merkezi, Millet Kıraathanesi, Çok Amaçlı Salon, Geleneksel Türk-İslam Ahşap Eserleri Müzesi'nin yer aldığı, yaklaşık 80 milyon TL'ye mal olacak projenin temeli törenle atıldı. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Tarihimizden esintiler taşıyan özgün bir yapı”

Törende açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şehre özgün bir yapıya sahip güzel bir eser kazandırdıklarını söyledi. Projenin de içerisinde yer aldığı Meydan Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Çerçi, “Ağustos ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle Saruhan Bey Camimizi hizmete açtık. Meydanımızın en önemli öğelerinden bir tanesi. Yine meydan içerisindeki belediye hizmet binamızın inşası sürüyor. İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete açacağız. Yine üzerinde bulunduğumuz büyük meydan ve altında 250 araçlık yeraltı otoparkının yapımı devam ediyor. Bugün de aslında 3 ayrı yapının temelini atıyoruz. Mimarisi çok farklı. Tarihimizden esintiler taşıyacak özgün bir yapı. Ben öncelikle bu projeyi yapan ekibimizi kutluyorum. Buradaki 3 yapı dışarıdan bakıldığında tek yapı olarak görünecek. 3 yapıdan biri gençlik merkezi, burada anmadan geçemeyeceğim Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezimize çok ciddi bir katkı sağladı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Gençlik merkezinin yanında çok amaçlı salon ama esas özelliği nikah salonu olacak. Manisa'nın gerçek anlamda tek nikah salonu burası olacak. Onun yanında Türkiye'de olmayan bir eser yapacağız. Geleneksel Türk-İslam Ahşap Eserleri Müzesi. 80 civarında özgün eser bu müzede sergilenecek. Bu eserimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda tamamlamayı hedefliyoruz. Belediye hizmet binamızı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında açmayı hedefliyoruz. Biz de ulusal bayramlar önemli. Meydan projemiz içerisinde bir de çarşımız yer alıyor. O da sürpriz bir proje. Temelini de önümüzdeki aylarda atacağız. Proje tamamlandığında Manisa'nın en özgün meydanı olacak. Meydanın da adını koyalım isterseniz. Bu yıl meydanımızı cumhuriyetimizin yüzüncü yıl onuruna 100. Yıl Meydanı ismini vermeyi istiyoruz” diye konuştu.

Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük ise konuşmasında, “Yunusemre Manisa'mızın hızla gelişen, büyüyen bir ilçesi. Belediyemiz de güzel hizmetler yapıyor. İnşallah 29 Ekim'de de açılışı gerçekleştirilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerimize yatırım yapmayı önemsiyoruz”

“Manisa'mızın imza projelerinden birinde birlikte olmaktan mutluyuz” diyen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da projeden duyduğu memnuniyeti, “Belediyelerimiz çok çalışkan ama bu projenin çok özel bir tarafı var. Gençlerini ihmal edenler geleceğini imha ederler. Bu çok güzel ve doğru bir söz. Biz cumhur ittifakı olarak geleceğin sahibi olan gençlere yatırım yapmanın öneminin farkındayız. Sürekli başka cenahlar tarafından bilinmeyen başlıklar altına hapsedilerek yok varsayılmaya, ihmal edilen, beklentileri görmezden gelinen gençlerimize yatırım yapıyoruz. Gençlerimiz de bunun karşılığında teknofest gençleri olarak dönüyorlar. Son yıllarda görüyoruz ki bilimde, sanatta, sporda bayrağımızı göndere çektiren, dünyaya adını altın harflerle yazdırıyor. Gençlerimiz geleceğimizin teminatı. Bu merkezimiz de bizlerin gayret ve çalışmalarımızın sebebi olan, Güçlü Türkiye hedefini sürdürecek olan kıymetli gençlerimiz için çok büyük bir hizmet. Bu vesile ile bugüne kadar ilimize ve Yunusemre'ye pek çok eser kazandıran, gelecek vizyonuna sahip eserler ile daha da geliştireceğine inandığımız Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi ve ekibine de teşekkür ediyorum” sözleriyle anlattı.

“Başkanımız kente güzel eserler kazandırıyor”

Törende konuşan MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Gençlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Her milli günde güzide bir eser kazandırmak, tanık olmak çok güzel bir durum. Hizmetler eserler kolay kazandırılmıyor. Bu iş sadece kaynakla da olmuyor. Bunun için bir zihniyet, kabiliyet ve organizasyon gerektiriyor. Sayın başkanımız da kentimize güzel eserler kazandırıyor. Burası da çok güzel bir külliye haline gelecek. Ben tüm ekibi kutluyorum.”

Konuşmalar sonrası İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in ettiği duanın arından projenin temeli atıldı.