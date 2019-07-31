Yunusemre'nin organik bahçeleri ilk meyvelerini verdi

Yunusemre Belediyesinin Yuntdağı'nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla 2016 yılında uygulamaya başladığı “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında 3 mahallede oluşturduğu organik meyve bahçeleri, ilk meyvelerini verdi.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticisinin yanında olan Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün meyveciliği geliştirmek, üreticilere örnek oluşturmak amacıyla faaliyetini başlattığı organik meyve bahçelerinde dikilen meyve ağaçları ilk meyvelerini verdi. 2016 yılında Yuntdağ Köseler Mahallesinde 25 dönüm arazi üzerinde toprakla buluşturulan meyve ağaçları, büyüyerek meyve vermeye başladı. 10 çeşit meyve ağacının yetiştiği bahçenin ürünlerini ise çevre mahallelerden yaşayan vatandaşlar topluyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Ortaköy ve Üçpınar mahallelerinde diktiği ağaçlar da ilk meyvelerini verdi. İki mahallede kurulan meyve bahçelerinden artık elma alınıyor. Projeyle üreticilere alternatif ürün seçeneği sunmak istediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ekiplerimizin Ortaköy, Üçpınar ve Yuntdağ Köseler mahallelerinde meyveciliği geliştirme kapsamında oluşturduğumuz meyve bahçeleri ilk meyvelerini verdi. Üreticilerimize örnek teşkil etmesi, üretim metotlarını ve mevcut su potansiyelini göstermek anlamında bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız bölgede alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak”